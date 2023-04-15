В эти минуты в рамках 23-го тура Премьер-лиги «Урал» принимает ЦСКА, команда Владимира Ганчаренко - Александра Ермаковича играла активнее противника, но все равно пропустила первой. Бактиёр Зайнутдинов с левого края забросил мяч в центр штрафной «Урала». Успел там на опережении сыграть Антон Заболотный, который в подкате направил мяч в противоход движению вратаря екатеринбургской команды.

Счёт открыт, 1:0. В онлайн-таблице «армейцы» выходят на третье место, а соперник идет 10-м и близок к четвертому поражению подряд.

Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.