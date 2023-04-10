Российский тренер Александр Тарханов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился эмоциями от матча «армейцев» и «Химок» в 22-м туре Российской премьер-лиги.

- Как Вам вчерашняя игра между ЦСКА и «Химками»?

- ЦСКА просто сильнее, у меня не было сомнений в том, что «армейцы» переиграют химчан.

- Вчера с «Химками» играл молодой голкипер Владислав Тороп. Он пока справляется?

- Он вообще частенько выступает в последних матчах, игрок достаточно хороший. Плюс у него есть прекрасный учитель, Игорь Акинфеев - уже будет готова замена, когда Игорь завершит карьеру. Хорошо, что ему дают шанс.

- До матча вы сказали, что смена тренера даст «Химкам» новый импульс.

- Билялетдинов - опытный тренер. Посмотрим, как будет работать. Дело в том, что в клубе поменялось множество игроков, новичкам надо сыграться и наладить взаимопонимание. Вчера он моментами даже пытались что-то создавать, но после первого гола все поменялось. «Красно-синие» забили и взяли всё под контроль.

- У Билялетдинова всего восемь туров на исправление ситуации. Успеет ли?

- Сложно сказать. У него ещё неделя подготовки до следующей игры, посмотрим, как он сработает. Во многом зависит от их соперника в следующем туре.

- Они сыграют с «Крыльями Советов», а потом с «Торпедо».

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- «Крылья» можно обыгрывать. Их судьба зависит от этих двух матчей.

- Пока химчане и «автозаводцы» - основные претенденты на прямой вылет?

- Пока точно да. До стыковых матчей у них четыре очка - в их ситуации это много.

- ЦСКА наоборот находится в верхней части турнирной таблицы, сейчас он занимает четвёртое место. Есть шансы по итогам турнира занять вторую строчку?

- Да, конечно. Там разница в очках минимальная, команда может наверстать всё.

- А вывалиться из четвёрки команда может? Отрыв от «Ахмата», который занимает пятое место, составляет пять очков.

- Грозненцы хорошо выступают в последнее время, но все равно думаю, что вряд ли ЦСКА упустит преимущество.

- В целом команда Федотова удачно идёт по сезону?

- Если он займёт второе место, то справится со своими задачами.

- А если четвёртое?

- Тут решать руководителям. Многое будет зависеть от стиля игры.

Роберт Иванов