Хиддинк: «Есть ощущение, что Акинфеев будет играть вечно»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк поделился мнением о том, способен ли вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в будущем стать тренером.

«Может ли в будущем Акинфеев стать тренером? Он ведь ещё не завершил карьеру. Есть ощущение, что Игорь будет играть вечно», — цитирует Хиддинка «РБ Спорт».

Отметим, что за ЦСКА Акинфеев выступает с 2003 года. В текущем сезоне 36-летний футболист провёл за «армейцев» 24 матча, пропустил 22 гола и в девяти встречах сумел сохранить ворота в неприкосновенности.

Хиддинк возглавлял сборную России в период с 2006 по 2010 год. Под руководством нидерландского специалиста национальная команда смогла выиграть бронзовые медали чемпионата Европы в 2008 году.