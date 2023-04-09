В ЦСКА объяснили отсутствие Акинфеева в основном составе

ЦСКА будет принимать «Химки» в рамках 22-го тура чемпионата России. Голкипер Игорь Акинфеев не попал в основной состав «армейцев» на эту игру. Комментарий на этот счёт дал главный врач московской команды Эдуард Безуглов.

«Восстановление Акинфеева происходит с очень хорошей динамикой. Планируем, что в ближайшее время он приступит к тренировкам в общей группе. Сегодня здоровье не позволяет ему играть в стартовом составе», - сказал Безуглов. Видео было опубликовано в телеграм-канале ЦСКА.

Матч Премьер-лиги между ЦСКА и «Химками» стартует в момент, когда стрелки часов в Москве покажут 16:30. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.