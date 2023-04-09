Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев: «Спартак», ЦСКА и «Ростов» разыграют призовые места» эксклюзив

09 Апреля 2023 • 20:03 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Химки
окончен

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился эмоциями от матча «армейцев» и «Химок» в 22-м туре Российской премьер-лиги.

- Как вам игра?

- Конечно, у ЦСКА уровень технического, тактического и индивидуального исполнения гораздо выше, чем у «Химок». Результат говорит сам за себя. Хотя «Химки» сначала старались контролировать мяч и атаковать. В команду пришёл новый тренер, принёс новые эмоции, но это не помогло. В ЦСКА однозначно выше уровень мастерства.

- В очередной раз Игорь Акинфеев не смог принять участие в матче, место в воротах занял молодой Владислав Тороп. Он справился с возложенными на него задачами?

- Думаю, у него сегодня особо не было работы. Команда хорошо сыграла в защите.

- Сегодня голом отличился Обляков и поднялся на третье место в списке лучших игроков ЦСКА по системе «гол плюс пас». Самый результативный футболист команды в сезоне - Чалов. Хорошо, что россияне стали получать больше игрового времени в условиях международной изоляции?

- Конечно, тренеры стали больше доверять российским игрокам. Между российским игроком и легионером одинакового уровня нет смысла выбирать легионера. Иностранцы нужны для усиления потенциала команды. А если легионер не выделяется на поле, зачем он нужен?

- Сейчас ЦСКА располагается на четвёртом месте, «Спартак» строчкой выше. Разница между ними всего одно очко. Результаты всего тура играют на руку ЦСКА?

- Скорее всего, «Спартак», ЦСКА и «Ростов» разыграют призовые места. Думаю, в эту борьбу может вмешаться «Ахмат» или «Динамо». Турнирная таблица - это зеркало чемпионата. Сейчас меня больше разочаровывает «Сочи». Терпят поражение за поражением.

- «Химки» и «Торпедо» набрали по 13 очков и занимают два последних места в турнирной таблице. Они - основные претенденты на прямой вылет? Или на нижние позиции могут опуститься «Нижний Новгород» и «Факел»?

Реклама


- Думаю, у этих четырёх команд примерно одинаковые шансы на вылет. Они между собой разыграют последние места в турнирной таблице.

- Именно в зону прямого вылета могут опуститься «Факел» и «Нижний Новгород»?

- Разрыв между 14-м и 15-м местом составляет всего четыре очка. Здесь всё решит заключительный этап. Кто пройдёт его с меньшими потерями, тот и получит право участия в стыковых матчах. Пока эти клубы - главные аутсайдеры сезона. «Нижним Новгородом» теперь руководит Юран. Надеюсь, он сможет внести соответствующие коррективы в игру команды. В «Химках» в этом плане похуже - за год сменили четырёх тренеров. Это же немыслимое издевательство над игроками и специалистами! Наставники приходят на один месяц и больше не задерживаются из-за неудовлетворительных результатов.

Роберт Иванов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Химки Валерий Газзаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Сочи Сочи
Крылья Советов Крылья Советов
1
2
2.02 3.80 3.55
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Химки Химки
3
0
1.38 5.20 8.20
Видео
67 мин
Краснодар Краснодар
Пари НН Пари НН
2
0
1.66 4.10 5.20
Видео
22 мин
Локомотив Москва Локомотив Москва
Зенит Зенит
0
0
3.55 3.85 2.01
Видео
10.04.23 в 17:00
Оренбург Оренбург
Ростов Ростов
2.43 3.45 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Апреля
20:16 · Россия. Премьер-лига
Форврад «Локомотива» Изидор рассказал о своём состоянии
19:57 · Россия. Премьер-лига
Обляков отметился голевым действием в пятом матче РПЛ подряд
19:44 · Россия. Премьер-лига
Обляков высказался о разгромной победе над «Химками»
19:44 · Россия. Премьер-лига
Галактионов высказался насчёт игры Дзюбы против «Зенита»
19:36 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА выиграл 4 последних матча РПЛ с общим счётом 10:0
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
19:26 · Россия. Премьер-лига
Садыгов: «Химки» могут либо бороться, либо сдаться»
19:25 · Россия. Премьер-лига
Федотов высказался после разгрома «Химок»
19:19 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» пропустил второй гол к 14-й минуте матча с «Краснодаром»
19:18 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Локомотива» Конти рассказал, когда вернётся на поле
19:10 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов - о работе в «Химках»: Я не девушка на выданье, чтобы беспокоиться о репутации
19:09 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» пропустил уже на четвёртой минуте первого матча Юрана
18:54 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок ЦСКА Пономарёв: Карраскаля, скорее всего, надо продавать
18:54 · Россия. Премьер-лига
Ивич объяснил обилие перестановок в стартовом составе
18:49 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Я ещё раз подтверждаю, что команда будет играть следующий сезон в РПЛ»
Все новости
Рекомендуем