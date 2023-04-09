Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился эмоциями от матча «армейцев» и «Химок» в 22-м туре Российской премьер-лиги.

- Как вам игра?

- Конечно, у ЦСКА уровень технического, тактического и индивидуального исполнения гораздо выше, чем у «Химок». Результат говорит сам за себя. Хотя «Химки» сначала старались контролировать мяч и атаковать. В команду пришёл новый тренер, принёс новые эмоции, но это не помогло. В ЦСКА однозначно выше уровень мастерства.

- В очередной раз Игорь Акинфеев не смог принять участие в матче, место в воротах занял молодой Владислав Тороп. Он справился с возложенными на него задачами?

- Думаю, у него сегодня особо не было работы. Команда хорошо сыграла в защите.

- Сегодня голом отличился Обляков и поднялся на третье место в списке лучших игроков ЦСКА по системе «гол плюс пас». Самый результативный футболист команды в сезоне - Чалов. Хорошо, что россияне стали получать больше игрового времени в условиях международной изоляции?

- Конечно, тренеры стали больше доверять российским игрокам. Между российским игроком и легионером одинакового уровня нет смысла выбирать легионера. Иностранцы нужны для усиления потенциала команды. А если легионер не выделяется на поле, зачем он нужен?

- Сейчас ЦСКА располагается на четвёртом месте, «Спартак» строчкой выше. Разница между ними всего одно очко. Результаты всего тура играют на руку ЦСКА?

- Скорее всего, «Спартак», ЦСКА и «Ростов» разыграют призовые места. Думаю, в эту борьбу может вмешаться «Ахмат» или «Динамо». Турнирная таблица - это зеркало чемпионата. Сейчас меня больше разочаровывает «Сочи». Терпят поражение за поражением.

- «Химки» и «Торпедо» набрали по 13 очков и занимают два последних места в турнирной таблице. Они - основные претенденты на прямой вылет? Или на нижние позиции могут опуститься «Нижний Новгород» и «Факел»?

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- Думаю, у этих четырёх команд примерно одинаковые шансы на вылет. Они между собой разыграют последние места в турнирной таблице.

- Именно в зону прямого вылета могут опуститься «Факел» и «Нижний Новгород»?

- Разрыв между 14-м и 15-м местом составляет всего четыре очка. Здесь всё решит заключительный этап. Кто пройдёт его с меньшими потерями, тот и получит право участия в стыковых матчах. Пока эти клубы - главные аутсайдеры сезона. «Нижним Новгородом» теперь руководит Юран. Надеюсь, он сможет внести соответствующие коррективы в игру команды. В «Химках» в этом плане похуже - за год сменили четырёх тренеров. Это же немыслимое издевательство над игроками и специалистами! Наставники приходят на один месяц и больше не задерживаются из-за неудовлетворительных результатов.

Роберт Иванов