Акинфеев – в запасе: ЦСКА назвал состав на матч с «Химками»

В воскресенье ЦСКА будет принимать «Химки» в рамках 22-го тура чемпионата России. Рулевой московской команды Владимир Федотов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Тороп, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Зайнутдинов, Гайич, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов.

Голкипер Игорь Акинфеев, которому в субботу исполнилось 37 лет, начнёт игру в запасе.

Матч между ЦСКА и «Химками» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

В случае победы над «Химками» ЦСКА сократит отставание от «Спартака», занимающего третье место в турнирной таблице РПЛ, до одного очка.