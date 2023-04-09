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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Акинфеев – в запасе: ЦСКА назвал состав на матч с «Химками»

09 Апреля 2023 • 15:19 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Химки
Через 0 ч. 47 мин.

В воскресенье ЦСКА будет принимать «Химки» в рамках 22-го тура чемпионата России. Рулевой московской команды Владимир Федотов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Тороп, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Зайнутдинов, Гайич, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов.

Голкипер Игорь Акинфеев, которому в субботу исполнилось 37 лет, начнёт игру в запасе.

Матч между ЦСКА и «Химками» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

В случае победы над «Химками» ЦСКА сократит отставание от «Спартака», занимающего третье место в турнирной таблице РПЛ, до одного очка.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев
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ЦСКА МОСКВА ХИМКИ
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