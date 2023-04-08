Бистрович: «Акинфеев - глыба»

Вратарю московского ЦСКА Игорю Акинфееву исполнилось 37 лет, и его поздравил бывший одноклубник - Кристиян Бистрович. Он лестно высказался об опытнейшем голкипере, заявив, что всегда ощущал себя исключительно надежно за спиной такого вратаря.

- Всегда чувствовалось, что за спиной — глыба. Акинфеев — эпоха и легенда. Думаю, его наследие, множественные трофеи и кубки достаточно говорит обо всем, чего добился этот выдающийся игрок. Игорь — история российского футбола! - цитирует слова Бистровича Sport24.

В двадцать втором туре чемпионата России московскому ЦСКА предстоит сразиться с аутсайдером чемпионата - «Химки». Эта игра состоится в воскресенье, девятого апреля. Сейчас ЦСКА идет четвертым в турнирной таблице чемпионата мира.