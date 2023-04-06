Тарханов: «ЦСКА по силам побороться за победу в Кубке, но «армейцам» необходимо прибавлять»

Известный российский тренер Александр Тарханов выразил мнение, что ЦСКА по силам побороться за победу в текущем розыгрыше Кубка России.

Напомним, в 1/2 финала турнира (Путь РПЛ) «армейцы» по сумме двух матчей одолели «Крылья Советов» (3:2) и вышли в финал, где встретятся с «Уралом».

«ЦСКА провёл не самый лучший второй тайм с «Крыльями Советов». Считаю, что ЦСКА по силам побороться за победу в Кубке России. Но во многих компонентах «армейцам» необходимо прибавлять», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

Отметим, что действующим победителем Кубка России является «Спартак», одолевший в финале прошлогоднего розыгрыша «Динамо» (2:1). ЦСКА же в последний раз выигрывал этот турнир в 2013 году.