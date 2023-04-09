Садыгов: «Химки» могут либо бороться, либо сдаться»

Форвард «Химок» Илья Садыгов высказался о перспективах подмосковного клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги после разгромного поражения от ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ.

Нападающий отметил, что столичный клуб реализовал свои моменты и заслуженно выиграл, а его команде остаётся только бороться.

«Химки» могут либо бороться, либо сдаться — два варианта. Будем бороться до конца. Мы уверенности стараемся не терять. Давление большое, но будем стараться», - заявил Садыгов в разговоре с «Чемпионатом».

«Химки» в настоящий момент располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице.