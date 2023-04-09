ЦСКА - Химки: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В воскресенье ЦСКА имеет хорошие шансы добыть четвёртую победу подряд и улучшить свои шансы в борьбе за медали. В соперниках «Химки», которые никак не выберутся из зоны вылета и расстались со Спартаком Гогниевым. Пойдет ли им на пользу очередная перестановка на ответственной должности, посмотрим в 16:30, эфир на «Матч Премьер». Текстовый репортаж на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.