В воскресенье ЦСКА имеет хорошие шансы добыть четвёртую победу подряд и улучшить свои шансы в борьбе за медали. В соперниках «Химки», которые никак не выберутся из зоны вылета и расстались со Спартаком Гогниевым. Пойдет ли им на пользу очередная перестановка на ответственной должности, посмотрим в 16:30, эфир на «Матч Премьер». Текстовый репортаж на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.
ЦСКА - Химки: где смотреть прямую трансляцию онлайн
|ЦСКА Москва
|Химки
Через 13 ч. 8 мин.
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