Агент Мойзеса: «Мойзес хотел бы остаться в ЦСКА, но финальное решение за клубом»

Гильерме Миранда, представитель защитника ЦСКА Мойзеса, рассказал о возможности выкупа футболиста у «Интернасьоналя».

«ЦСКА обладает приоритетным правом выкупа Мойзеса. Ему в России комфортно, он осознаёт, что выступает за команду с большими победными традициями, и хотел бы остаться, но финальное решение за клубом», – приводит слова агента Metaratings. Миранда также рассказал, что переход Мойзеса в московский клуб был под угрозой из-за сложностей в переговорном процессе. Сам игрок, по словам агента, настаивал на сделке.

Напомним, что в нынешнем сезоне Мойзес провёл в составе ЦСКА 27 матчей в рамках всех турниров, в которых он забил один гол при трёх ассистах.