Гришин: «ЦСКА заслужил победу над «Крыльями» своим характером»

Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал победу «красно-синих» над «Крыльями Советов» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ). «Армейцы» превзошли своего соперника по сумме двух встреч (3:2) и вышли в следующий этап турнира.

По мнению специалиста, несмотря на то, что игра была равная, «армейцы» заслужили победу своим характером. Отметим, что единственный и победный мяч в этой встрече был забит уже в добавленное арбитром время.

«ЦСКА заслужил победу над «Крыльями» своим характером. Вчера команды играли до первой ошибки, и допустили её самарцы. Но у обеих команд оборона переиграла нападение», — приводит слова Гришина «Чемпионат».

Напомним, в финале Пути РПЛ ЦСКА встретится с «Уралом», а «Крылья Советов», несмотря на неудачу, продолжат борьбу за главный трофей в нижней части сетки.