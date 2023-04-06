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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гришин: «ЦСКА заслужил победу над «Крыльями» своим характером»

06 Апреля 2023 • 16:23 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Крылья Советов
окончен

Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал победу «красно-синих» над «Крыльями Советов» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ). «Армейцы» превзошли своего соперника по сумме двух встреч (3:2) и вышли в следующий этап турнира.

По мнению специалиста, несмотря на то, что игра была равная, «армейцы» заслужили победу своим характером. Отметим, что единственный и победный мяч в этой встрече был забит уже в добавленное арбитром время.  

«ЦСКА заслужил победу над «Крыльями» своим характером. Вчера команды играли до первой ошибки, и допустили её самарцы. Но у обеих команд оборона переиграла нападение», — приводит слова Гришина «Чемпионат».

Напомним, в финале Пути РПЛ ЦСКА встретится с «Уралом», а «Крылья Советов», несмотря на неудачу, продолжат борьбу за главный трофей в нижней части сетки.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Крылья Советов Александр Гришин
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