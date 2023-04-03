Гогниев не получит неустойку за расторжение контракта с «Химками»

Спартак Гогниев не получит компенсацию за разрыв трудового соглашения с подмосковными «Химками». Сегодня, 3 апреля, «красно-черные» объявили об уходе 42-летнего специалиста с должности главного тренера клуба. И.о. наставника команды назначен Ринат Билялетдинов, который ранее входил в штаб Гогниева.

По сведениям журналиста Ивана Карпова, договоренность об отсутствии неустойки была достигнута между сторонами при заключении договора.

«Химки» располагаются на предпоследней строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 13 набранных очков за 21 игру.