Гендиректор «Химок»: «Два пропущенных мяча убили настрой»

В двадцать втором туре российского чемпионата очередное поражение потерпели «Химки», которые уступили на выезде московскому ЦСКА, пропустив три безответных мяча. О своих впечатлениях по итогам встречи рассказал генеральный директор клуба Николай Оленев, который посетовал на то, что быстрые голы москвичей сбили положительный настрой его футболистов.

- Первое время игра проходила на встречных курсах. «Химки» имели возможность забить, но удар головой Петра Голубовича пришелся в перекладину. Дальше два пропущенных мяча сбили настрой, - цитирует футболиста новостное агентство ТАСС.

В следующем туре «Химки» сыграют на выезде с «Крыльями Советов».