Друг Юрана рассказал всю правду об уходе тренера из «Химок»

Друг российского тренера Сергея Юрана, футбольный агент Алексей Сафонов поведал правду о том, почему специалист покинул подмосковные «Химки» в начале текущего сезона РПЛ. Притом, что при Юране команда из Подмосковья показывала неплохие результаты.

«В «Химках» некоторым людям из руководства просто нужен «карманный» тренер, а кто-то хочет пропихнуть и распиарить своих игроков. Юрану претил такой подход, он — человек прямой», - рассказал Сафонов Sports.ru, добавив, что в своё время Юран не ставил в основной состав даже собственного сына.

Благо, недавно Юран нашёл новый клуб для продолжения карьеры – им стал нижегородский «Пари НН», который не знает побед вот уже на протяжении пяти официальных матчей кряду во всех турнирах. Руководил нижегородцами молодой тренер Артём Горлов.

«Для Юрана спортивные принципы всегда выше, нежели личные связи», - заключил Сафонов.