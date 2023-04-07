Аршавин: «Торпедо» и «Химкам» с любым тренером было бы сложно остаться в РПЛ»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин высказался о шансах «Химок» и «Торпедо» сохранить прописку в РПЛ по итогам текущего розыгрыша чемпионата России.

После 21 тура «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков. «Химки» набрали на три балла больше и занимают 15-ю строчку.

«У «Торпедо» и «Химок» очевиден высокий риск вылететь из РПЛ. Просто этим командам нужно усиливать составы. Поэтому им с любым тренером было бы сложно остаться в Премьер-лиге», — цитирует Аршавина Sport24.

Напомним, что в конце марта «Торпедо» возглавил испанский тренер Жозеп Клотет, сменивший на этом посту Андрея Талалаева. «Химки», в свою очередь, 3 апреля объявили об отставке Спартака Гогниева. Исполняющим обязанности главного тренера подмосковной команды был назначен Ринат Билялетдинов.