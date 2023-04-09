ЦСКА выиграл 4 последних матча РПЛ с общим счётом 10:0

ЦСКА набрал хорошую форму. В четырёх последних матчах чемпионата России команда Владимира Федотова обыгрывала своих соперников и при этом ни разу не пропускала. Результаты приводим ниже:
ЦСКА – «Крылья Советов» 4:0;
ЦСКА – «Зенит» 1:0;
«Факел» - ЦСКА 0:2;
ЦСКА – «Химки» 3:0.
Как видим, четыре последних матча Премьер-лиги ЦСКА выиграл с общим счётом 10:0.
В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА сейчас занимает четвёртое место. От третьего «Спартака» команда Федотова отстаёт всего лишь на один зачётный балл.
Следующий матч ЦСКА проведёт в субботу, 15 апреля, – против «Урала» на выезде.
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