ЦСКА выиграл 4 последних матча РПЛ с общим счётом 10:0

ЦСКА набрал хорошую форму. В четырёх последних матчах чемпионата России команда Владимира Федотова обыгрывала своих соперников и при этом ни разу не пропускала. Результаты приводим ниже:

ЦСКА – «Крылья Советов» 4:0;

ЦСКА – «Зенит» 1:0;

«Факел» - ЦСКА 0:2;

ЦСКА – «Химки» 3:0.

Как видим, четыре последних матча Премьер-лиги ЦСКА выиграл с общим счётом 10:0.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА сейчас занимает четвёртое место. От третьего «Спартака» команда Федотова отстаёт всего лишь на один зачётный балл.

Следующий матч ЦСКА проведёт в субботу, 15 апреля, – против «Урала» на выезде.