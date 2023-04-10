Маркос Гильерме прокомментировал поражение от ЦСКА

Форвард подмосковных «Химок» Маркос Гильерме высказался о поражении от ЦСКА в матче 22-го тура Российской премьер-лиги.

«Это был трудный матч против большой команды. Мы сделали всё, что в наших силах — все хотели победить. Очень сожалеем, что проиграли. Но мы продолжим работать, чтобы подниматься в таблице», — заявил нападающий в интервью «Чемпионату».

По его словам, команда сделает всё зависящее, чтобы выиграть в оставшихся встречах. Также Гильерме прокомментировал назначение Рината Билялетдинова, отметив, что он является хорошим тренером, который поможет клубу добиться поставленных целей.

Напомним, что «Химки» уступили ЦСКА со счётом 0:3 и остались на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата с 13 очками.