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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: «Химки» сегодня — единственная команда Премьер-лиги, в которой думают о перспективах»

11 Апреля 2023 • 19:07 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Химки
окончен

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на назначение Андрея Талалаева на пост тренера «Химок».

«Андрей Талалаев — прекрасный специалист, знающий футбол наизусть. Везде, где он работал, были успехи — это говорит о многом. Я слышал, что у него контракт на пять лет. Как мне кажется, «Химки» сегодня — единственная команда Премьер-лиги, в которой думают о перспективах», — заявил участник ЧМ-1970 в интервью «Чемпионату». По его мнению, возвращение Талалаева имеет большую цель для будущего «Химок», поприветствовав такой шаг руководства подмосковной команды.

Напомним, что Андрей Талалаев возглавил уже третий клуб в нынешнем розыгрыше чемпионата после «Ахмата» и «Торпедо». «Химки» находятся на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ за восемь туров до конца, набрав лишь 13 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Анзор Кавазашвили Андрей Талалаев
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