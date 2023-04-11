Кавазашвили: «Химки» сегодня — единственная команда Премьер-лиги, в которой думают о перспективах»

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на назначение Андрея Талалаева на пост тренера «Химок».

«Андрей Талалаев — прекрасный специалист, знающий футбол наизусть. Везде, где он работал, были успехи — это говорит о многом. Я слышал, что у него контракт на пять лет. Как мне кажется, «Химки» сегодня — единственная команда Премьер-лиги, в которой думают о перспективах», — заявил участник ЧМ-1970 в интервью «Чемпионату». По его мнению, возвращение Талалаева имеет большую цель для будущего «Химок», поприветствовав такой шаг руководства подмосковной команды.

Напомним, что Андрей Талалаев возглавил уже третий клуб в нынешнем розыгрыше чемпионата после «Ахмата» и «Торпедо». «Химки» находятся на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ за восемь туров до конца, набрав лишь 13 очков.