Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление голкипера «армейцев» Игоря Акинфеева в Российской премьер-лиге.

- Валерий Георгиевич, вы привели Игоря Акинфеева в профессиональный футбол ещё в начале нулевых. Сегодня ему исполняется 37 лет. Он до сих пор голкипер номер один?

- Я думаю, это даже не обсуждается. Человек уже 20 лет верой и правдой служит своему клубу и своей стране, показывает высокий уровень профессионализма. Он величайший вратарь. Играть на таком высоком уровне удаётся не всем. Игорь служит примером для молодых футболистов.

- Сейчас в ЦСКА есть молодой голкипер Владислав Тороп. У него перед глазами есть Игорь Акинфеев. Скажите, для Торопа это плюс?

- У Торопа перед глазами есть настоящая глыба. Если он не сможет использовать свой шанс, то сложно будет в дальнейшем говорить о его перспективах.

- Вы много работали с Игорем Акинфеевым, привели его в ЦСКА. Как он вёл себя на первых тренировках?

- Если мне не изменяет память, он пришёл к нам в команду осенью 2002 года. С первой тренировки было понятно, что он талантливый футболист. Всю карьеру он подтверждает свой статус. У него есть талант и трудолюбие - это все, что нужно профессиональному спортсмену.

- Надеемся, он ещё долго сможет выступать на высшем уровне.

- Думаю, что он ещё поиграет. Есть пример того же Буффона, который до сих пор выступает на высоком уровне.

- Завтра «армейцы» играют с «Химками». В подмосковном клубе непростая ситуация. Каковы ваши ожидания от матча?

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- Думаю, ни при каких обстоятельствах ЦСКА не должен потерять очки. Конец чемпионата, команда не должна допустить осечки. У клуба есть задача попасть в тройку призёров. Нельзя допускать потери очков. За второе и третье места разворачивается плотная борьба.

Григорий Петерсон