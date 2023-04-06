Масалитин: Хорошо, если ЦСКА попадёт в тройку

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин ответил на вопрос о целях «армейцев» на оставшуюся часть сезона.

«Если в тройке будут, то было бы хорошо, а желательно – второе место. Что касается Кубка, то здесь важно знать, какая задача ставилась перед сезоном – если победа, то, конечно, положительным результатом стал бы только титул», — цитирует Масалитина «РБ Спорт».

После 21 тура ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Ранее столичный клуб вышел в финал Кубка России Пути РПЛ, одолев в двухматчевом противостоянии «Крылья Советов».

9 апреля «армейцы» примут на своем поле «Химки» в рамках 22-го тура чемпионата России, встреча начнется в 16:30 по мск.