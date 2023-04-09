Обляков: «Наверное, не всё получалось, где-то еще могли забивать»

Лучший футболист матча ЦСКА - «Химки» (3:0) Иван Обляков поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня всё получалось?

- Команду также хочу поздравить с победой, спасибо болельщикам и всем причастным. Наверное, не всё получалось, где-то еще могли забивать, и том числе я.

- Не до конца своей игрой довольны? Зрители очень громко хлопали, когда вы уходили. Владимир Федотов после замены вам тоже хлопал, когда вы подходили. Кстати, он что-то сказал вам сразу после замены. Расскажите нам, что?

- Да ничего такого не сказал, я уже не помню, честно. Сказал, что молодец, и всё хорошо.

- Я спрашивал у Федотова перед началом матча на какой позиции он вас видит, какая оптимальная позиция для вас, учитывая то, где вы только не играли, и левого латераля, и справа в атаке, и сегодня менялись с Чаловым. Где вам нравится играть больше?

- Наверное, на той позиции, где я сегодня играл, правым инсайдом. Так сказать, больше в атаке, где я люблю играть.

- Расскажите про ваши сегодняшние перестановки с Чаловым, потому что иногда вы оказывались слева, Чалов оказывался справа. Это ситуативно было, или план Федотова на игру?

- Это не планово, но иногда, чтобы запутывать защитников меняешься, у него, например, правая нога, у меня левая. Где-то слева мне удобнее, где-то справа, поэтому по ситуации оказался в левой зоне, и доигрываем моменты в зонах противоположных.