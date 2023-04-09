Бывший игрок ЦСКА Пономарёв: Карраскаля, скорее всего, надо продавать

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв рассказал, кого бы выделил в матче 22-го тура Российской премьер-лиги против подмосковных «Химок» (3:0).

Экс-игрок отметил, что выделил игру Ивана Облякова, который отметился забитым мячом, ведь он прибавляет в движении и стал лучше видеть поле.

«Все восхищались Карраскалем, а потом он сел на лавку. Скорее всего, его надо продавать. В ЦСКА должны играть свои ребята», - приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

В текущем сезоне колумбиец принял участие в 26 играх, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами партнёрам по команде.