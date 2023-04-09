Форвард «Химок» Долгов высказался о разгромном поражении от ЦСКА

Нападающий «Химок» Александр Долгов высказался о разгромном поражении подмосковной команды в матче 22-го тура Российской премьер-лиги от московского ЦСКА со счётом 0:3.

Форвард отметил, что его команда сыграла не самым лучшим образом и впереди толком ничего не показала.

«Торпедо» догнало нас в таблице? Какая разница, если 15-е и 16-е место все равно вылетают? Надо хотя бы 14-е место занять», - приводит слова Долгова «Спорт-Экспресс».

«Химки» располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице, которая отправляет команду в Первую лигу, имея в своём активе 13 набранных очков