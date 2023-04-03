«Химки» сейчас уже ничего не спасёт» — Нигматуллин

Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался после увольнения Спартака Гогниева с должности главного тренера «Химок».

«Химки» сейчас уже ничего не спасет — им грозит неминуемый вылет. Все слишком запущено во всех областях клуба. Поставьте любого специалиста тренировать «Химки» — итог будет один», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Эксперт считает, что Гогниев не смог привнести ничего нового в «Химки», между ним и игроками были постоянные конфликты, поэтому футболисты не играли за тренера.

«Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков за 21 матч.