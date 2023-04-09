Дивеев провёл свой 100-й матч в РПЛ

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев провёл свой сотый матч в Российской премьер-лиге.

Сегодня, 9 апреля, игрок принял участие в матче 22-го тура РПЛ против подмосковных «Химок», в котором столичный клуб одержал разгромную победу со счётом 3:0.

Две игры 23-летний футболист провел за «Уфу» в сезоне-2018/19, а 98 уже в составе «армейцев».

За это время Дивеев отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде, также на его счету 21 жёлтая карточка и ни одной красной.

Напомним, что несколько игр в этом сезоне Дивеев пропустил из-за перенесённой операции.