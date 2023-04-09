Обляков высказался о разгромной победе над «Химками»

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался о разгромной победе над подмосковными «Химками» (3:0) в матче 22-го тура Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что в начале игра не получалась, но дальше она полностью перешла под их контроль.

«За счёт чего достигли такого прогресса после зимней паузы? Работаем над собой. Партнёры помогают, общекомандное дело» - приводит слова Облякова «Чемпионат».

Напомним, что Обляков стал автором первого забитого мяча.

ЦСКА остался на четвёртой строчке в турнирной таблице, сократив отставание от «Спартака» до одного балла.