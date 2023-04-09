Генич подарил три футболки ЦСКА случайным фанатам

Константин Генич проиграл спор Фёдору Чалову на количество результативных действий нападающего ЦСКА в нынешнем сезоне.

Чалов разрешил Геничу изменить условия спора. Комментатор купил три футболки ЦСКА и подарил случайным болельщикам московского клуба на «ВЭБ Арене». Видео показала пресс-служба «армейцев».

Изначально Генич должен был прийти на стадион ЦСКА в футболке «Спартака». Комментатор всё-таки надел футболку «красно-белых» и работает в ней на трансляции игры «армейцев», о чём мы уже рассказывали.

Следить за матчем ЦСКА – «Химки» можно в текстовой трансляции.