Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал разгромную победу «армейцев» в матче с «Химками».

«Там и не должно было быть проблем у ЦСКА. Я знал, что мы выиграем. «Химки» - совсем слабый соперник. Билялетдинов взял эту команду, но зря. За кого тут браться? Это даже не дворовый футбол. Им нужно заниматься беготней, чтобы просто соревноваться за счёт физики. Но пока и этого нет. Так что победа ЦСКА полностью закономерна.

ЦСКА сейчас в неплохой форме. Даже Акинфеева не было, а Тороп был неплох. Заболотный сыграл опять неплохо. Даже обыгрывал. Ваня Обляков заматерел и играет великолепно. Мы все говорим о Карраскале и Медине. Но Ваня не хуже. Мы недооценили Облякова. Он даже выше, чем Карраскаль и Медина.

Федотов сейчас на правильном пути. Команда в форме. Я не вижу слабых мест у команды сейчас. Это очень хорошо. В турнирной таблице все нормально. Мы и «Спартак» обгоним, и «Ростов» свалится. На втором месте мы закрепимся», - сказал Пономарёв.