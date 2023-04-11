Валерий Новиков оценил возможность переезда Дивеева в Серию А

Бывший вратарь столичного ЦСКА Валерий Новиков высказался об интересе к защитнику «армейцев» Игорю Дивееву от клубов Серии А.

«Итальянский чемпионат всегда считался одним из лучших в мире. Думаю, если у него действительно будет предложение от итальянских команд, то он выберет этот вариант, а не «Зенит», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». Несмотря на это, экс-голкипер «армейцев» назвал «Зенит» топовым клубом, пожелав Дивееву удачи, если тот примет решение продолжить карьеру именно в Италии.

Напомним, что Игорь Дивеев выступает в составе ЦСКА с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего защитника в шесть миллионов евро.