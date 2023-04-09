Генич прокомментирует матч ЦСКА в футболке «Спартака»

Известный комментатор Константин Генич проиграл спор нападающему ЦСКА Фёдору Чалову. Как следствие, Генич будет комментировать воскресный матч ЦСКА – «Химки» на «ВЭБ Арене» в футболке «Спартака». Об этом рассказывает пресс-служба Премьер-лиги.

Как известно, Генич и Чалов спорили на количество результативных действий игрока ЦСКА в сезоне. Чтобы выиграть спор, нападающему «армейцев» было достаточно сделать 13 таких действий.

Матч ЦСКА – «Химки» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.