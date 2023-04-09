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Экс-тренер вратарей ЦСКА Чанов: «Сменщик Акинфеева Тороп справляется со своими задачами» эксклюзив

09 Апреля 2023 • 20:30 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Химки
окончен

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился эмоциями от матча «армейцев» и «Химок» в 22-м туре Российской премьер-лиги.

- Как вам игра «красно-синих» в сегодняшнем матче?

- Все замечательно, парни победили. Начало не очень понравилось, игра шла медленно. В конце первого тайма появились голы и скорости, стало интереснее.

- Игорь Акинфеев в очередной раз не смог принять участие во встрече. Как вам выступление молодого Владислава Торопа?

- О травмах Акинфеева в ЦСКА пока ничего не говорили. Понятно, что Тороп - юный парень. Пока ему дают возможность поиграть, ему необходима практика. У молодых ребят иногда возникает волнение, его оно не обошло стороной. На выходе один раз сыграл не очень уверенно, но это норма. С остальными задачами он справился. У нас так часто бывало - второй вратарь играл кубковые и не самые сложные матчи. Хорошо, что отстоял на ноль.

- Теперь «армейцы» располагаются на четвёртом месте. Команда наравне со «Спартаком» и «Ростовом» претендует на серебряные и бронзовые медали?

- ЦСКА двинулся вперёд, меня это устраивает. Я не сторонник точных прогнозов, всегда говорил, что надо двигаться от игры к игре. На данном этапе все понимают, что команда может занять призовые места. Мы говорили: не оглядывайся назад и далеко вперёд не смотри.

- «Химки» проиграли в очередной раз. В команде дела обстоят совсем плохо?

- Появление нового тренера всегда может эмоционально всколыхнуть коллектив, у «красно-чёрных» пока этого не произошло. Билялетдинов частично поменял состав, но это не дало плодов. Мы знаем его как тренера, поэтому мне жаль, что у него практически нет времени на исправление ситуации.

- В этом сезоне россияне Чалов и Обляков, которые отличились результативными действиями в сегодняшнем матче, набрали уже много результативных действий. Это упал уровень чемпионата, или наши соотечественники стали лучше выступать?

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- Дело в том, что тренеры стали больше доверять футболистам с российским паспортом. Обляков и Чалов - уже не мальчики для битья, а игроки с биографией и своим уровнем. Тем не менее, в командах, которые находятся на верхних строчках, много легионеров с хорошими футбольными паспортами.

Роберт Иванов

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вячеслав Чанов Владислав Тороп
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