Названы игроки РПЛ, которые чаще всех бьют в штанги и перекладины

Портал футбольной статистики и аналитики Opta назвал игроков текущего сезона Российской премьер-лиги, которые чаще других попадают в штанги и перекладины ворот соперников. В список лидеров по этому показателю попали три игрока.

Первый – ветеран РПЛ Кристиан Нобоа из «Сочи», на его счету в текущем сезоне четыре попадания в каркас ворот команды соперника. Столько же у молодого полузащитника «Ростова», мастера исполнения штрафных ударов Даниила Уткина и форварда ЦСКА Фёдора Чалова.

По три попадания в штанги и перекладины у Квинси Промеса из «Спартака», молодого полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева и форварда «Зенита» Матео Кассьерры.

Ранее мы писали о клубах текущего сезона Премьер-лиги, игроки которых чаще других попадали в каркас ворот их соперников.