Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ринат Билялетдинов: «Если авантюра – это непродуманный риск, то считайте, что у меня – продуманный»

10 Апреля 2023 • 12:07 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Химки
окончен

Подмосковный ФК «Химки» уступил в очередном матче премьер-лиги и при новом тренере. Исполняющий обязанности главного тренера Ринат Билялетдинов согласился, что преимущество ЦСКА было очевидным. Как и следовало ожидать, удовлетворения от первой игры ФК «Химки» под своим руководством Ринат Билялетдинов не получил. Слишком разобрана команда на сегодняшний день и слишком силен для нее сегодня такой соперник, как столичный ЦСКА.

Нули на табло продержались полчаса с небольшим. Футболисты «Химок» героически оборонялись и один раз сами проверили на прочность перекладину ворот армейского клуба. Сказка кончилась на 33-й минуте после удара Ивана Облякова, а затем почти сразу Бактиёр Зайнутдинов удвоил счет. Во второй половине игры ЦСКА закрепило преимущество посредством гола Хорхе Карраскаля.

После первой игры, пусть и крупного поражения, у нас не увольняют даже в «Химках», поэтому на пресс-конференции Ринат Билялетдинов держался бодрячком. «Чего комментировать? Преимущество ЦСКА было заметно. Верил в какие-то наши возможности, но реальность такова, что против скорости и быстроты без своей скорости ничего такого не сделаешь, — озвучил наставник «Химок» мнение о состоявшейся игре.

Журналисты высказали предположение, что Билялетдинов ввязался в авантюру, возглавив подмосковный клуб, но сам тренер с этим не согласен. Пока что... Он отметил, что еще не стар, чтобы не попробовать что-то новое, а авантюра ли это — покажет время. По словам Билялетдинова в этом надо разбираться и делать так, чтобы футболисты играли лучше, чем до его прихода.

«Если авантюра – это непродуманный риск, то считайте, что у меня – продуманный. А насчет имиджа – я не девушка на выданье, чтобы беспокоиться о своей репутации. Надо делать, что можешь – и максимально профессионально», — приводят слова Билялетдинова «Вести Подмосковья».

В следующий раз его подход к делу проверят в ближайшую субботу в Самаре футболисты местных «Крыльев Советов». После поражения от ЦСКА и победы столичного «Торпедо» автозаводцы догнали подмосковную команду по количеству очков — 13. Благодаря очной победе над «Торпедо» в первом туре ФК «Химки» остается на 15 месте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Ринат Билялетдинов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ростов Ростов
Зенит Зенит
0
0
5.00 4.10 1.67
Видео
Все матчи
Новости
16 Апреля
23:59 · Россия. Премьер-лига
Ловчева возмутило поведение игроков «Спартака» после двух голов «Торпедо»
23:51 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «ЦСКА лучше сфокусироваться на Кубке России»
23:45 · Россия. Премьер-лига
Нагорных: «Все молодцы, поздравляю!»
23:01 · Россия. Премьер-лига
Как «Ростов» с «Зенитом» безуспешно пытались открыть счёт - видео видео
21:54 · Россия. Премьер-лига
Карпин - о Талалаеве: «Пускай говорит о своих игроках и рот не открывает»
21:48 · Россия. Премьер-лига
«Клермон» намерен выкупить Кофрие, идут поиски денег эксклюзив
21:43 · Россия. Премьер-лига
Семак: Девять очков за семь туров — не тот отрыв, который позволяет спокойно докатываться до финиша сезона
21:43 · Россия. Премьер-лига
Семак: «В целом, конечно, расстроены, мы всегда хотим побеждать»
21:36 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Если бы сыграли два тайма так, как в первом тайме, могли бы рассчитывать на большее»
21:31 · Россия. Премьер-лига
Петржела - о «Зените»: «Лучшей команды в России нет»
21:25 · Россия. Премьер-лига
Песьяков: «План на игру процентов на 80 мы реализовали, осталось только реализовать моментик»
21:22 · Россия. Премьер-лига
Агент Барриоса - о возможной досрочной победе «Зенита» в РПЛ: «Если это случится в матче со «Спартаком», будет еще лучше»
21:19 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Победа «Локомотива» полностью заслужена»
21:17 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо: «Самое важное, что мы увозим хоть какие-то очки отсюда»
21:12 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» не забил в РПЛ впервые с 28 августа 1
Все новости
Рекомендуем