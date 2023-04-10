Ринат Билялетдинов: «Если авантюра – это непродуманный риск, то считайте, что у меня – продуманный»

Подмосковный ФК «Химки» уступил в очередном матче премьер-лиги и при новом тренере. Исполняющий обязанности главного тренера Ринат Билялетдинов согласился, что преимущество ЦСКА было очевидным. Как и следовало ожидать, удовлетворения от первой игры ФК «Химки» под своим руководством Ринат Билялетдинов не получил. Слишком разобрана команда на сегодняшний день и слишком силен для нее сегодня такой соперник, как столичный ЦСКА.

Нули на табло продержались полчаса с небольшим. Футболисты «Химок» героически оборонялись и один раз сами проверили на прочность перекладину ворот армейского клуба. Сказка кончилась на 33-й минуте после удара Ивана Облякова, а затем почти сразу Бактиёр Зайнутдинов удвоил счет. Во второй половине игры ЦСКА закрепило преимущество посредством гола Хорхе Карраскаля.

После первой игры, пусть и крупного поражения, у нас не увольняют даже в «Химках», поэтому на пресс-конференции Ринат Билялетдинов держался бодрячком. «Чего комментировать? Преимущество ЦСКА было заметно. Верил в какие-то наши возможности, но реальность такова, что против скорости и быстроты без своей скорости ничего такого не сделаешь, — озвучил наставник «Химок» мнение о состоявшейся игре.

Журналисты высказали предположение, что Билялетдинов ввязался в авантюру, возглавив подмосковный клуб, но сам тренер с этим не согласен. Пока что... Он отметил, что еще не стар, чтобы не попробовать что-то новое, а авантюра ли это — покажет время. По словам Билялетдинова в этом надо разбираться и делать так, чтобы футболисты играли лучше, чем до его прихода.

«Если авантюра – это непродуманный риск, то считайте, что у меня – продуманный. А насчет имиджа – я не девушка на выданье, чтобы беспокоиться о своей репутации. Надо делать, что можешь – и максимально профессионально», — приводят слова Билялетдинова «Вести Подмосковья».

В следующий раз его подход к делу проверят в ближайшую субботу в Самаре футболисты местных «Крыльев Советов». После поражения от ЦСКА и победы столичного «Торпедо» автозаводцы догнали подмосковную команду по количеству очков — 13. Благодаря очной победе над «Торпедо» в первом туре ФК «Химки» остается на 15 месте.