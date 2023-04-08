Агент — о состоянии Дивеева: «Положительные сдвиги есть»

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о состоянии своего клиента. Напомним, 23-летний футболист получил травму в матче 20-го тура РПЛ против «Зенита» (1:0).

«Нужно разговаривать с медицинским штабом. Игорь уже вышел на замену в Кубке, так что положительные сдвиги есть. Но пока не могу сказать, когда он будет готов на все 100 процентов», — приводит слова Ерёмина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Дивеев провёл за ЦСКА 15 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Свой ближайший матч «армейцы» проведут завтра, 9 апреля, против «Химок». Начало — в 16:30 по московскому времени.