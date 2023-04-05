Гогниев — о Глушакове: Человек не так сильно переживал за «Химки», значит, не всё было искренне

Бывший наставник «Химок» Спартак Гогниев высказался об уходе полузащитника Дениса Глушакова из подмосковного клуба.

«Денис — капитан команды, многое прошел в футболе, выступал за сборную. Но с моей точки зрения, он не имеет права покидать стадион раньше финального свистка и вечером уже играть в медиалиге», — приводит слова Гогниева издание «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, Глушаков не так сильно переживал за клуб, любой футболист обязан оставить в команде частичку своего сердца.

Напомним, минувшей зимой 36-летний хавбек перебрался из «Химок» в «Пари НН» на правах свободного агента.