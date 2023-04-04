Аршавин сомневается, что «Химки» останутся в РПЛ

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о шансах «Химок» остаться в РПЛ после увольнения Спартака Гогниева.

«Как оцениваю его работу и поведение? Руководители «Химок» видели, как Спартак ведет себя в «Алании», вряд ли он мог измениться и вести себя по‑другому. На мой взгляд, у «Химок» мало шансов на сохранение прописки в РПЛ», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

«Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков за 21 игру. В предстоящем туре подмосковный клуб встретится в гостях с ЦСКА. Матч пройдет 9 апреля, начало поединка запланировано на 16:30 по мск.