Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин сомневается, что «Химки» останутся в РПЛ

04 Апреля 2023 • 17:30 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Химки
09.04 16:30

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о шансах «Химок» остаться в РПЛ после увольнения Спартака Гогниева.

«Как оцениваю его работу и поведение? Руководители «Химок» видели, как Спартак ведет себя в «Алании», вряд ли он мог измениться и вести себя по‑другому. На мой взгляд, у «Химок» мало шансов на сохранение прописки в РПЛ», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

«Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков за 21 игру. В предстоящем туре подмосковный клуб встретится в гостях с ЦСКА. Матч пройдет 9 апреля, начало поединка запланировано на 16:30 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Химки Спартак Гогниев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ХИМКИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Апреля
18:48 · Россия. Премьер-лига
Енин: «Не хочу, чтобы Глебова наказывали на несколько матчей за фол на мне»
18:46 · Россия. Премьер-лига
«Кресло под Абаскалем будет пошатываться» — Канчельскис
18:41 · Россия. Премьер-лига
Юран провёл свою первую тренировку в «Пари НН»
18:39 · Кубок России
«Урал» снова повёл в матче со «Спартаком»
18:37 · Кубок России
«Динамо» огласило стартовый состав на матч против «Акрона»
18:34 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Хочется, чтобы у Юрана получилось в Нижнем Новгороде»
18:29 · Кубок России
Черников: «Краснодар» очень хочет выиграть Кубок России
18:28 · Россия. Премьер-лига
Бывший голкипер «Спартака» Филимонов поделился мнением о работе Абаскаля
18:19 · Россия. Премьер-лига
Караваев: «Счастлив, буду всего себя отдавать «Зениту»
18:19 · Кубок России
Колыванов поделился ожиданиями от матча «Динамо» - «Акрон»
18:16 · Кубок России
Дебютный гол Бальде позволил «Спартаку» сравнять счёт в матче с «Уралом»
17:56 · Кубок России
Гол Сиссе в ворота «Спартака» стал первым для игрока за семь лет
17:54 · Россия. Премьер-лига
У Ивана Игнатьева есть вариант за рубежом
17:46 · Кубок России
«Спартак» уже проигрывает в Екатеринбурге
17:45 · Россия. Премьер-лига
Ловчев высказался о назначении Юрана главным тренером «Пари НН»
Все новости
Рекомендуем