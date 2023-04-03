Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камышев — о разгромном поражении «Химок»: «Ребят очень жалко»

03 Апреля 2023 • 11:42 Комментировать
Химки
0:6
Краснодар
окончен

Полузащитник «Родины» Илья Камышев, ранее выступавший за «Химки», прокомментировал разгромное поражение московской команды от «Краснодара» (0:6) в матче 21-го тура РПЛ.

«Игру смотрел, сложно что-то сказать, конечно. Жалко ребят очень, особенно тех, кто был со мной в команде», — приводит слова Камышева «РБ Спорт».

Напомним, что нынешний сезон Камышев начинал в «Химках» и покинул подмосковный клуб в феврале. За «красно-чёрных» полузащитник провёл 10 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

На сегодняшний день «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 21 проведённом матче.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Краснодар Илья Камышев Родина Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Апреля
12:18 · Россия. Премьер-лига
Габулов рассказал, какие факторы позволяют Дзюбе успешно выступать за «Локомотив»
12:17 · Россия. Премьер-лига
Дзюба – в символической сборной тура РПЛ
12:13 · Россия. Премьер-лига
Конате заявил, что может получить российский паспорт
12:00 · Россия. Премьер-лига
Гладилин считает, что «Пари НН» необходимо сменить тренера
11:59 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Ахмата» Шелия: «Спартаку» не хватило Промеса»
11:42 · Россия. Премьер-лига
Камышев — о разгромном поражении «Химок»: «Ребят очень жалко»
11:42 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Спартак» может лишиться медалей из-за Абаскаля»
11:27 · Россия. Премьер-лига
Заика — о матче с «Динамо»: «Удаление добавило нам мотивации»
11:17 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Локомотива» Изидор избежал операции на колене
11:08 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Чтобы воплотить испанский футбол в «Торпедо», Клотету потребуется лет десять»
10:52 · Кубок России
Тихонов: «Не удивлюсь, если «Урал» обыграет «Спартак»
10:43 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов вынес вердикт по чемпионской гонке в РПЛ
10:38 · Россия. Премьер-лига
Погребняк знает, кто станет чемпионом РПЛ
10:35 · Россия. Премьер-лига
Зуев: «Крыльям» надо почувствовать уверенность в виде побед и дальше всё наладится»
10:17 · Россия. Премьер-лига
Алаев: «Жаль «Спартак», но очков ему уже никто не вернёт» 1
Все новости
Рекомендуем