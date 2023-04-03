Камышев — о разгромном поражении «Химок»: «Ребят очень жалко»

Полузащитник «Родины» Илья Камышев, ранее выступавший за «Химки», прокомментировал разгромное поражение московской команды от «Краснодара» (0:6) в матче 21-го тура РПЛ.

«Игру смотрел, сложно что-то сказать, конечно. Жалко ребят очень, особенно тех, кто был со мной в команде», — приводит слова Камышева «РБ Спорт».

Напомним, что нынешний сезон Камышев начинал в «Химках» и покинул подмосковный клуб в феврале. За «красно-чёрных» полузащитник провёл 10 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

На сегодняшний день «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 21 проведённом матче.