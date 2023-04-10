Генеральный директор «Химок» отреагировал на слухи о назначении Кержакова

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал слухи о возможном назначении Александра Кержакова на пост наставника.

«В «Химках» обсуждают назначение Кержакова на пост главного тренера? Я ничего об этом не слышал», — заявил функционер подмосковного клуба в интервью изданию Sport24.

Напомним, что ранее появилась информация о назначении экс-нападающего сборной России в «Химки», которые остались без главного тренера после отставки Спартака Гогниева. Предыдущим местом работы Кержакова была кипрская «Кармиотисса», с которой он провёл лишь семь матчей. Что же касается «Химок», то после 22 туров клуб находится на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ с 13 очками.