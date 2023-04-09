Федотов высказался после разгрома «Химок»

В воскресенье ЦСКА разгромил «Химки» на своём поле с результатом 3:0. После игры комментарий дал главный тренер московской команды Владимир Федотов.

«В «Химках» была смена тренера, стиля. Долго думали, гадали: что выберет новый тренер. За неделю сложно что-то придумать. Начало ознаменовалось нервозностью, не хватало точности передач в атаках. После гола все сложилось. Стали увереннее контролировать ход матча. Были хорошие комбинации, не хватало завершающих передач с фланга. Но забили второй. Пришли в себя окончательно в себя», - сказал Федотов, чьи слова приводит sport24.

Набрав три очка в матче против «Химок», ЦСКА смог приблизиться в турнирной таблице чемпионата к «Спартаку». «Армейцы» занимают четвёртое место с 41 очком в кармане, в то время как «красно-белые» идут третьими с 42 зачётными баллами в активе. До конца сезона РПЛ остаётся восемь туров.

Следующий матч Российской премьер-лиги ЦСКА проведёт в субботу, 15 апреля. Команда Владимира Федотова будет играть против «Урала» на выезде.