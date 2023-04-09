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Гулиев рассказал, как игроки «Химок» попрощались с Гогниевым

09 Апреля 2023 • 20:26 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Химки
окончен

Полузащитник подмосковных «Химок» Аяз Гулиев высказался об увольнении Спартака Гогниева с поста главного тренера.

Напомним, что специалист был отправлен в отставку после разгромного поражения в матче 21-го тура Российской премьер-лиги от «Краснодара» (0:6).

Игрок отметил, что смена главного тренера на нём не отразилась, ведь до этого тоже было всё нормально.

«Со Спартаком Артуровичем нормально попрощались, на хорошей ноте. Никто ничего плохо не говорил. Руки пожали и все», - приводит слова Гулиева «Риа Новости».

Напомним, что «Химки» располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ. 

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Спартак Гогниев Аяз Гулиев
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