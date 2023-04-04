Колосков: «В «Химках» постоянно какая-то вакханалия»

«Химки» стали очередным клубом, который уволил главного тренера в текущем сезоне российской Премьер-лиги. Это случилось после того, как клуб проиграл «Краснодару», пропустив шесть безответных мячей. Неудачи клуба прокомментировал Вячеслав Колосков, почетный президент Российского футбольного союза.

- «Химки» поменяли уже 10 тренеров за 3 года. Совершенно непонятно, какая политика у клуба, кто им управляет, кто за что отвечает. Там вечно какая-то вакханалия творится, - цитирует слова Колоскова «РБ Спорт».

В следующем туре РПЛ «Химкам» предстоит сыграть с московским ЦСКА.