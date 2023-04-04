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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: «В «Химках» постоянно какая-то вакханалия»

04 Апреля 2023 • 07:58 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Химки
09.04 16:30

«Химки» стали очередным клубом, который уволил главного тренера в текущем сезоне российской Премьер-лиги. Это случилось после того, как клуб проиграл «Краснодару», пропустив шесть безответных мячей. Неудачи клуба прокомментировал Вячеслав Колосков, почетный президент Российского футбольного союза.

-  «Химки» поменяли уже 10 тренеров за 3 года. Совершенно непонятно, какая политика у клуба, кто им управляет, кто за что отвечает. Там вечно какая-то вакханалия творится, - цитирует слова Колоскова «РБ Спорт».

В следующем туре РПЛ «Химкам» предстоит сыграть с московским ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Вячеслав Колосков
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ЦСКА МОСКВА ХИМКИ
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