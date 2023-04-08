Агент Фукса высказался о возможном возвращении игрока в ЦСКА

Маттеус Ассаф, агент защитника «Атлетико Минейро» Бруно Фукса, высказался о возможном возвращении в ЦСКА.

«Бруно полностью восстановился от травмы, он готов на все 100 процентов. Возможно ли возвращение в ЦСКА в этом году? Разговоров с клубом об этом не ведется», — приводит слова представителя футболиста «РБ Спорт».

Напомним, 24-летний игрок перебрался в Бразилию минувшей зимой на правах аренды. В текущем сезоне Фукс принял участие в четырех матчах за «Атлетико Минейро», в которых не отметился результативными действиями.

Трудовой договор футболиста с ЦСКА рассчитан до 2025 года. Трансферная стоимость Фукса оценивается в 1,8 миллиона евро.