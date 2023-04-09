Карраскаль забил за ЦСКА впервые с сентября

В воскресенье ЦСКА крупно – со счётом 3:0 – обыграл «Химки» в матче 22-го тура чемпионата России. Жирную точку в этой игре поставил атакующий полузащитник московской команды Хорхе Карраскаль. Для колумбийца этот гол стал первым за ЦСКА с 10 сентября. Тогда он расписался в воротах «Краснодара».

За счёт победы над «Химками» ЦСКА удалось вплотную приблизиться к «Спартаку» в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч команда Владимира Федотова проведёт в субботу, 15 апреля. «Армейцы» будут играть против «Урала» на выезде.

Всего за ЦСКА Хорхе Карраскаль забил семь голов в 39 официальных матчах.