Чепчугов: «Акинфеев — икона для всего общества!»

Экс-голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о нынешнем вратаре «армейцев» Игоре Акинфееве. Сегодня, 8 апреля, Акинфееву исполнилось 37 лет.

«Сегодня Игорь не просто айсберг ЦСКА, а эталон и икона для всего общества! Игорю пожелаю здоровья, успехов, всех благ на футбольных полях, и чтобы мы видели движения Игоря в сторону других рекордов!» — приводит слова Чепчугова Sport24.

По мнению эксперта, преемником Акинфеева в ЦСКА будет 19-летний Владислав Тороп.

В текущем сезоне Акинфеев принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 22 мяча и 9 раз смог сохранить свои ворота «сухими».