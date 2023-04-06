Гбане: «Самое главное — помочь «Химкам» остаться в РПЛ»

Полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане ответил на вопрос о своём будущем. Напомним, подмосковный клуб арендовал 22-летнего хавбека до конца текущего сезона.

«На данный момент я не думаю о своем контракте с «Химками». Сейчас самое главное — помочь команде остаться в Премьер-лиге. Это моя главная цель», — приводит слова Гбане «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями. Согласно данным портала Transfermarkt стоимость Гбане составляет 800 тысяч евро.

После 21 тура «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков.