Губерниев: «Я и есть балабол, только очень талантливый»

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев без лишней злости отреагировал на слова Леонида Слуцкого о нём в шоу «По домам», которое ведёт Дмитрий Тарасов. Бывший тренер ЦСКА назвал Губерниева балаболом.

«В его словах нет криминала, я и есть балабол, но только очень талантливый», - пояснил Губерниев порталу «РБ Спорт».

Известный ведущий добавил, что считает Слуцкого легендарным тренером, однако в последние годы у него в карьере всё идёт «наперекосяк».

Напомним, что последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», тренер покинул клуб Первой лиги в конце прошлого календарного года.

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