Божин рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА

Защитник «Факела» Сергей Божин рассказал о том, что в конце 2019 года он мог перейти в ЦСКА. Напомним, что в то время футболист выступал за «Торпедо».

По словам Божина, зимой он решил остаться в «Торпедо», а летом предложений от ЦСКА уже не поступало.

«Так получилось, что «Торпедо» хотело продлить со мной контракт. Естественно, я рассматривал оба варианта. Разговаривал с Сергеем Николаевичем Игнашевичем – он советовал оставаться в «Торпедо», — приводит слова Божина «РБ Спорт».

Напомним, что летом 2020 года Божин перешёл в «Крылья Советов», а затем стал игроком «Факела». В текущем сезоне защитник провёл за команду из Воронежа 18 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Сейчас портал Transfermarkt оценивает 28-летнего футболиста в 700 тысяч евро.