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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Божин рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА

05 Апреля 2023 • 10:37 Комментировать
Торпедо Москва
...
Факел
08.04 14:00

Защитник «Факела» Сергей Божин рассказал о том, что в конце 2019 года он мог перейти в ЦСКА. Напомним, что в то время футболист выступал за «Торпедо».

По словам Божина, зимой он решил остаться в «Торпедо», а летом предложений от ЦСКА уже не поступало.  

«Так получилось, что «Торпедо» хотело продлить со мной контракт. Естественно, я рассматривал оба варианта. Разговаривал с Сергеем Николаевичем Игнашевичем – он советовал оставаться в «Торпедо», — приводит слова Божина «РБ Спорт».

Напомним, что летом 2020 года Божин перешёл в «Крылья Советов», а затем стал игроком «Факела». В текущем сезоне защитник провёл за команду из Воронежа 18 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Сейчас портал Transfermarkt оценивает 28-летнего футболиста в 700 тысяч евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Факел Сергей Божин
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ТОРПЕДО МОСКВА ФАКЕЛ
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