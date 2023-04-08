Акинфеев: «Я ещё до 2030 года играть буду»

В субботу день рождения отмечает Игорь Акинфеев – капитану ЦСКА исполнилось 37 лет. В интервью клубной пресс-службе вратарь рассказал, что в 2025 году планируется матч с участием той команды ЦСКА, которая в 2005 году выиграла Кубок УЕФА. Акинфеев пошутил насчёт слов Даниэля Карвальо о том, что эта игра может стать для голкипера прощальной.

«Чего-то рановато он меня списывает, я ещё до 2030-го играть буду!» - сказал Акинфеев со смехом.

Всего за ЦСКА Акинфеев провёл 729 матчей, в которых пропустил 652 гола.

Ближайший матч чемпионата России ЦСКА проведёт 9 апреля – против «Химок» на своём поле.