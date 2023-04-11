Ринат Билялетдинов: «При Талалаеве наши цели не изменились»

Тренер подмосковных «Химок» Ринат Билялетдинов рассказал о своём будущем после назначения Андрея Талалаева на пост наставника клуба.

«При Талалаеве наши цели не изменились. Мы должны развивать футбол в Химках, вкладывать силы в академию и во все наши команды», — заявил специалист в интервью изданию Sport24. Билялетдинов рассказал, что теперь вернётся к своей основной деятельности в структуре «Химок», что будет включать в себя наблюдение за дублем команды и коллективом ЮФЛ.

Напомним, что Ринат Билялетдинов входит в тренерский штаб «Химок» с декабря прошлого года, проведя один матч во главе подмосковного коллектива после отставки Спартака Гогниева и проиграв ЦСКА со счётом 0:3.